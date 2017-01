Le PM invite les responsables de l’APR à l’unité. Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a invité les responsables politiques de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) de Louga à s’unir pour assurer la victoire de leur formation politique lors des prochaines élections législatives et permettre au président Macky Sall d’avoir un deuxième mandat.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2017 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

« Notre adversaire à Louga ne s’appelle pas Mbery Sylla, ni Moustapha Diop ou Aminata Mbengue mais bien l’opposition qui n’a pas de bilan encore moins de perspective », a dit M. Dionne, en présidant le meeting de rentrée politique du coordonnateur du mouvement "Dolly Macky", Mamadou Mamour Diallo.

« Le maître-mot à Louga, c’est l’unité, gage d’une victoire certaine », a déclaré M. Dionne qui souhaite la bienvenue au directeur national des Domaines, estimant qu’il est toujours bon de serrer les rangs pour une victoire encore plus large.

Le Premier ministre a passé en revue les différentes politiques mises en place par le gouvernement pour le développement du pays, notamment à Louga, région à laquelle est allouée une enveloppe de 250 milliards de francs CFA lors du conseil de ministres décentralisé, dont 110 milliards déjà été dégagés.

Il a cité pêle-mêle les réalisations dans le domaine de l’hydraulique avec le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), ainsi que dans celui de l’éducation avec la construction de centaines de salles de classes.

Le maire Moustapha Diop, le président du Conseil départemental, Mbery Sylla, et la ministre Aminata Mbengue Ndiaye ont tous salué l’arrivée dans leurs rangs de M. Diallo et dit leur volonté de travailler ensemble pour le succès de leur coalition autour du président Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook