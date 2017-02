Le Parlement de la CEDEAO en session extraordinaire du 10 au 15 février à Abuja

Le Parlement de la CEDEAO se réunit en session extraordinaire du 10 au 15 février 2017 à son siège à Abuja (Nigeria), sous la présidence de son Président, Son Excellence Monsieur Moustapha Cissé Lô, 2e Vice-Président de l’Assemblée nationale du Sénégal.



A cette occasion, les parlementaires de la CEDEAO discuteront du bilan d’activités de la Législature 2015 -2016, notamment du Protocole additionnel adopté et signé récemment par les Chefs d’Etat de la CEDEAO. Ce Protocole additionnel renforce les prérogatives du l’Institution parlementaire communautaire. Les députés examineront également le programme d’activités de la Législature 2016-2017.



Plusieurs personnalités sont attendues à la séance d’ouverture, notamment la Présidente de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, Mme Ellen Johnson Sirleaf, Président de la République du Libéria.



Pour rappel, le Parlement de la CEDEAO compte 115 députés représentant les 320 millions de citoyens de la CEDEAO. Les députés sont élus au suffrage universel indirect par les citoyens des Etats membres.



Connu également sous le nom de Parlement de la Communauté, il est lieu de dialogue, de consultation et de consensus pour les représentants des peuples de l’Afrique de l’Ouest dans le but de promouvoir l’intégration. Il a été établi en vertu de l’article 6 et 13 du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO.



Le Protocole relatif au Parlement de la CEDEAO a été signé à Abuja le 6 Août 1994 et est entré en vigueur le 14 Mars 2002.