Le Parti de la réforme entend élargir ses bases d’ici les élections législatives

Le temps d'un mandat assez court (d'ici aux élections législatives), le nouveau secrétaire politique national du Parti de la réforme, Amadou Dawa Diallo a déjà de grandes ambitions. Non seulement il entend élargir, au niveau national, les bases du parti, mais aussi accompagner le Président Macky Sall dans la réalisation de son programme de développement-phare, le Pse.



En présence du ministre et porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, M. Diallo n’est pas fait dans la dentelle pour exprimer son intention de soutenir le régime en place : « On ne gouverne pas si l’on a pas l’assemblée nationale avec soi. Voilà pourquoi le parti entend travailler avec l’Apr pour arriver à remporter le maximum de siège au sortir des prochaines législatives ».



Une décision qui a l'heur de réjouir le ministre et porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, qui a estimé être à la tête d’« une délégation du Président Macky Sall venue soutenir et féliciter notre partenaire, le Parti de la réforme. Par ma voix, il appelle à une forte mobilisation pour que notre mouvement politique puisse, au sortir des élections législatives prochaines, avoir la majorité à l’assemblée nationale », a-t-il clamé.



Pour le reste de la rencontre, ce fut une succession d’hommages rendus à l’ancien secrétaire politique du parti, Abdourahim Agne, qui a été qualifié par le ministre d’homme courageux et pertinent dans l'analyse de faits politiques.



Le ministre Seydou Guèye, ancien militant du Parti de la réforme, dit s’être fortement inspiré de M. Agne lorsqu’il était son porte-parole.

