Le Parti pour Émergence et le Développement (P.E.D/ Natangué) reçu par le Cardinal Théodore Adrien Sarr à son domicile

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 14:09 | | 1 commentaire(s)|

C’est avec un grand honneur que le Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D/ Natangué) a été reçu en audience par le Cardinal Théodore Adrien Sarr à son domicile aux Almadies, le jeudi 13 Juillet 2017 dans l’après-midi, avec à la téte de la délégation, le Président Mohamet Massamba SEYE, le plus Jeune chef de parti politique au Sénégal.



Ceci entre le cadre de leur tournée dédiée aux familles religieuses pour porter à leur connaissance de l’existence dudit parti politique et une occasion de montrer leurs ambitions pour le développement du Sénégal. C’était un moment de partage et de communion pour parler de la situation politique du pays.



Au courant de la discussion, le Cardinal Théodore Adrien Sarr n’a pas manqué d'instruire les jeunes dirigeants du parti, de mettre toujours le Pouvoir Divin au dessus de toute fonction temporelle qu’on peut acquérir dans ce monde, mais aussi d’avoir la mentalité d’un rassembleur et de toujours projeter une vision positive.



Au terme de l’audience, le Cardinal Théodore Adrien Sarr n’a pas manqué de formuler des prières à l’encontre de la délégation et leur a souhaité une grande réussite de leur noble mission.



Le Bureau Politique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook