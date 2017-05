Malgré la crise qu'il traverse, le Parti socialiste se prépare pour les prochaines élections législatives. A cet effet, le secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng a convié le Bureau politique à une réunion qui sera élargie aux secrétaires généraux des coordinations.



Cette session spéciale, a pour thème : "les élections législatives de 2017, enjeux et défis". Il s'agit de préparer les militants et responsables, à assumer de manière correcte et efficace le choix de poursuite du compagnonnage du Parti socialiste avec la coalition Benno Bokk Yakaar.



Différents panels seront animés et seront enrichis par des intervenants, des experts et des responsables issus des partis membres de la mouvance présidentielle.



L'As