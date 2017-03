Le Pds contre la tournée de Macky

Le Pds n'apprécie pas les tournées économiques de Macky Sall. Pour les libéraux, ce n'est que du saupoudrage. A les en croire, Saint-Louis a été la 1ère région à recevoir le gros cargo des promesses avec 306,7 milliards Fcfa en deux ans (2012-2014). "Depuis lors, même pas 10% de réalisations".



Loin des promesses tenues, le Pds dans un communiqué parvenu à "L'As", estime que le chômage des jeunes s'est accentué dans l'ancienne capitale et les jeunes diplômés sont devenus oisifs et errants. Les partisans d'Abdoulaye Wade ajoutent que les ménages, sans revenus fixes, sont rudement confrontés à des hausses répétées des prix des denrées de première nécessité, particulièrement, les braves pêcheurs de Guet-Ndar. Ils soutiennent que près de 10.000 de nos compatriotes ont été dépouillés de leurs pirogues et matériels de pêche en Mauritanie.



L'As