Le Plan Kaolack Emergent (PKE) pour faire renaître Kaolack

Jeudi 20 Avril 2017

La Rencontre Economique à Kaolack (PKE) va permettre de recevoir le 8 mai 2017, plusieurs dizaines d’opérateurs du secteur privé, dans le cadre d’un CRD au cours duquel les hommes d’affaires présenteront des projets structurants à l’autorité, notamment le nouveau gouverneur de la région, M. Al Hassan SALL, nommé en mars dernier en remplacement de M. Lamine SAGNA.



Cette rencontre économique très attendue par les populations et autorités locales, s’inscrit dans l’ambition de Kaolack de prendre son destin en main.



M. Ibrahima Niass Ciss, financier reconnu des places monétaires en Afrique et dans le monde, par ailleurs président de Cisscorp Holding, est la cheville ouvrière de cette importante rencontre.

Ambassadeur des projets du Plan Sénégal Emergent (PSE) à Kaolack, il entend booster la destination économique Kaolackoise grâce à la mise en place et l’exécution du Plan Kaolack Emergent (PKE) né du PSE.



Port fluvial et citée parmi les plus grandes villes du pays, Kaolack située à 189km au sud-est de Dakar, compte environ 1 087 000 habitants. Fleuron de l’économie sénégalaise dans les années 1960 et 1970 sous les socialistes, elle a perdu de son prestige.



Kaolack entend toutefois renaître, grâce au PKE.



