Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne devra présenter demain sa démission et celle du Gouvernement au Président de la République Macky Sall selon nos confrères de la Radio Futurs Médias (RFM). Le Gouvernement démissionnerait pour permettre au Président de la République Macky Sall de faire un remaniement et de former une nouvelle équipe qui va l’accompagner.