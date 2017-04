Le Premier ministre cogne l'opposition: "Un pot-pourri veut perturber la sérénité du pays, nous ne l'accepterons pas"

Cela continue de voler très bas entre le pouvoir et l'opposition. A la place d'un débat d'idées, les deux camps semble préférer le langage de la rue. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre en personne qui s'invite dans cette passe-d’armes.



En effet, lors du Conseil national du Réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, Mohammed Boun Abdallah Dione a qualifié les opposants à son gouvernement et au régime de Macky Sall, de pot-pourri. "Il y a deux visions qui s'opposent en ce moment au Sénégal. Il y a la vision portée par le président de la République Macky Sall, d'un Sénégal émergent et prospère dans le cadre d'un Etat de droit. Et il y a de l'autre côté, le Sénégal du passé et un conglomérat, un pot-pourri, inspiré depuis le Qatar et qui veut perturber la sérénité de notre pays, et cela nous ne l'accepterons pas", a dit le chef du gouvernement.



Visiblement très agressif dans ses propos, le Premier ministre ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Car après avoir fait l'éloge du bilan du régime de Macky Sall, il a lâché autre une phrase assassine contre l'opposition. "Voulez-vous cela que cela continue ou qu'on retourne en arrière, le Sénégal du passé, rétrograde et revanchard, qui n'a jamais accepté que Macky Sall est président de la République?", lance-t-il à l'endroit de Youssou Touré et Cie.



(Avec Vox Populi)