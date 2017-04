Le Président Macky Sall: "J’invite le gouvernement à porter les pensions minimales de retraite à 98% du smic" Le ministère du Travail a procédé ce lundi à l’ouverture officielle de la 2e conférence sociale ayant pour thème : « La réforme des retraites au Sénégal : vers des régimes viables et inclusifs ». Présidée par le Président Macky Sall, cette rencontre qui regroupe essentiellement le patronat, les syndicats et le gouvernement entend permettre, lors des différentes tables-rondes organisées à cet effet, l’adoption d’une feuille de route devant faciliter le dénouement de nombreux problèmes auxquels les retraités du Sénégal font face.

Le dénuement dans lequel vivotent les retraités du Sénégal inquiète Etat et patronat. Nombre d’allocutions tenues ce matin au Théâtre national ont souligné avec verve, la nécessité de relever les pensions de retraite. Mais pas seulement. Ibrahima Diallo, représentant des retraités, a lui, demandé la révision, pure et simple, du système de calcul des cotisations.



Abondant dans le même sens, Mamadou Racine Sy, représentant du patronat estime que : « La modicité des pensions fait peur. Avec un salaire moyen de 100 000 F Cfa, la pension sera de 35 000 F Cfa. A 400 000, elle sera de 100 000 F Cfa par mois. Comment ne pas avoir peur ? », interroge-t-il. « Car une fois à la retraite, l’on retrouve la misère absolue » finit-il par marteler avant de saluer la défiscalisation des pensions de retraite.



A noter que les différents intervenants se sont, en effet, accordés sur le fait que le problème de la modicité des pensions est principalement lié à la durée et valeur des cotisations.



A la question du représentant syndical des travailleurs, Mody Guiro, qui demande comment faire pour trouver un système équitable et juste pour tous ? Le Président Macky Sall répond : « Tout travailleur devrait jouir à la fin d’un parcours professionnel d’une retraite confortable. Malheureusement, elle devient source d’angoisse. Une situation causée par la faiblesse de notre système de retraite. D’abord, il y a le problème consistant à maintenir l’équilibre financier des retraites, les lenteurs administratives et l’augmentation de l’espérance de vie des retraités. Pour résoudre ce problème, j’invite donc le gouvernement à porter les pensions minimales de retraite à 98% du smic ».



De ces travaux, il est attendu des ébauches de solutions à la problématique des conditions d’équilibre actuariel et de la dynamique démographique.



Leral

