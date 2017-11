Le Président Macky Sall à Abidjan ce mardi pour le 5e Sommet UA-EU Le chef de l’État, Macky Sall se rendra, mardi à Abidjan (Côte d’Ivoire), pour participer au cinquième Sommet Union africaine-Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre, a appris l’APS.

Les dirigeants africains et européens se pencheront notamment sur le thème d’intérêt commun : "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable", souligne un communiqué de la présidence de la République sénégalaise.



Les questions relatives à la paix et la sécurité, la gouvernance, l’investissement et le commerce, aux migrations et la mobilité, seront également examinées au cours du sommet, selon la même source.



Le chef de l’État regagnera Dakar, jeudi.



Selon le Conseil de l’Union européenne, "2017 est une année déterminante pour les relations entre l’UE et l’Afrique, dix ans après l’adoption de la stratégie commune Afrique-UE".



"Le sommet UA-UE marquera une date et une occasion décisives pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents", souligne le site de l’institution.



Lors du sommet, les dirigeants africains et européens se pencheront sur l’avenir des relations entre l’UE et l’Afrique, et mettront l’accent sur l’investissement dans la jeunesse.



L’Union européenne et ses Etats membres ont versé 21 milliards d’euros d’aide au développement à l’Afrique en 2016, "ce qui en fait les principaux donateurs sur le continent".



En 2015, des entreprises de l’UE ont investi 32 milliards d’euros en Afrique, soit "près d’un tiers de l’ensemble des investissements étrangers directs en Afrique".



Selon le conseil de l’UE, "3,35 milliards d’euros sont alloués au Fonds européen pour le développement durable, ce qui devrait permettre de générer jusqu’à 44 milliards d’euros d’investissements" et "7 missions civiles et militaires sont déployées dans toute l’Afrique".



Par ailleurs, "1,4 milliard d’euros est consacré à des programmes éducatifs en Afrique sur la période 2014-2020".



En 2014, le quatrième sommet UA-UE a réuni plus de 60 dirigeants africains et européens pour débattre de l’avenir des relations entre l’UE et l’Afrique et renforcer les liens entre les deux continents.











APS

