Le Président Macky Sall à Berlin, les 12 et 13 juin 2017

Du 6 au 8 juin 2017, Son Excellence M. le Président Macky Sall participera à Bruxelles à la 11e édition des Journées européennes du développement, sur invitation du Président de la Commission de l'Union Européenne, M. Jean Claude Juncker. C'est la deuxième fois que le Président Sall est convié à ce rendez-vous de l'Union européenne, après l'édition d'octobre 2012.



Cet événement qui réunit chaque année plusieurs participants, constitue une plateforme d'échanges de haut niveau sur les problématiques du développement. Il portera cette année sur le thème : « Investir dans le développement ».



Entre autres activités, le Président de la République s'adressera à la cérémonie d'ouverture de la rencontre et aura plusieurs entretiens bilatéraux avec les dirigeants de l'Union européenne et de la Belgique.



Les 12 et 13 juin, le Président Sall prendra part à Berlin, à la réunion consacrée au Compact G20 pour l'Afrique, sur invitation de Son Excellence Madame la Chancelière Angela Merkel, Présidente en exercice du G20.

