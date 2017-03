Le Président Macky Sall a reçu des transporteurs de AFTU et de gros porteurs avec Me Ousmane Ngom Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| Le Président Macky Sall a reçu des transporteurs de AFTU et de gros porteurs avec Maître Ousmane Ngom, qui a conduit la délégation. Ils ont décidé d’accompagner le Président de la République à travers une coalition dénommée SENEGAL CA KANAM.



