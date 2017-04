Le Président Macky Sall au Daaka de Médina Gounass, "c'est une tragédie !"

L'émotion est toujours palpable à Médina Gounass. Figés dans la peine, les fidèles ont quitté hier la retraite spirituelle du Daaka pour effectuer la prière du vendredi à Médina Gounass avec en invité spécial, Macky Sall. Le Président de la République qui est venu partager ces moments de "peine" avec le Dental Daaka, a rencontré les fidèles après son tête-à-tête avec le Khalife, Thierno Amadou Tidiane Bâ.



Etreint encore par la peine, le Président Sall a fait état d'un bilan de 25 morts et des dizaines de blessés. Insistant sur la dimension exceptionnelle de l'événement, il a estimé que le Daaka a dépassé la dimension d'une simple Ziarra. Selon lui, "la retraite spirituelle qui dure déjà 10 jours en pleine brousse est devenue comme un lieu de pèlerinage qu'il faut impérativement moderniser. Le Daaka accueille chaque année des centaines de milliers de personnes sur un environnement hostile et l'Etat a depuis un certain temps enclenché le processus de modernisation en procédant à l'électrification, l'approvisionnement en eau, l'assainissement, mais l'ambition du gouvernement, c'est surtout de trouver les conditions d'aménagement du lieu et une bonne organisation des pèlerins".



Selon le Président Macky Sall, il faut plus de forages pour un approvisionnement correct en eau de la localité lors du pèlerinage. Par conséquent, il a annoncé la construction de deux châteaux d'eau sur le site du Daaka, une réorganisation des pèlerins, car il est convaincu qu'il ne peut pas y avoir une cohabitation entre la cuisine et des tentes construites en paille.



En écho à cette déclaration, Thierno Amadou Tidiane Bâ n'est pas revenu sur l'incendie, s'en étant remis à Dieu. Il a mis ce moment sombre de l'histoire du Daaka sur le compte de la volonté divine. Cette tragédie a aussi touché des fidèles originaires de pays limitrophes. Parmi les 25 victimes, il y a aussi des Mauritaniens, des Gambiens et des Guinéens. Au-delà de ses fidèles, le Khalife a lui aussi été endeuillé. Un beau-fils du marabout qui a voulu sauver son père des flammes, a perdu la vie.



source: le quotidien