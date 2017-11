Le Président Macky Sall «au chevet» de Cheikh Tidiane Gadio

Le Président Macky Sall n’est pas resté insensible à l’arrestation de Cheikh Tidiane Gadio. D’après L’Observateur qui cite des sources proches de son entourage, le chef de l’Etat a été très touché par le sort qui s’est abattu sur l’ancien ministre des Affaires étrangères.



Après avoir appris la nouvelle, il a aussitôt instruit le Consul général du Sénégal à New York, Son Excellence Amadou Ndao, pour s’enquérir de sa situation et lui apporter aide et assistance pour une issue heureuse. Du côté du ministère des Affaires étrangères, on annonce que, le ministre Cheikh Tidiane Gadio va bénéficier de la protection diplomatique sénégalaise.



« Les autorités diplomatiques sénégalaises à New York, assureront la protection diplomatique de l’ancien ministre des Affaires étrangères. Outre cela, il aura certainement ses avocats pour diligenter son affaire. La protection diplomatique qui est due à Cheikh Tidiane Gadio, lui sera assurée », assure Soro Diop, conseiller technique en communication au ministère des Affaires étrangères. «En tant que diplomate, tout ce qui est liée à sa protection, notamment dans le cas présent, à la situation de présomption d’innocence, qui doit prévaloir dans son dossier, l’Etat du Sénégal y veillera », insiste-t-il.