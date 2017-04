Le Président Macky Sall communie avec la communauté chrétienne

C'est sans nul doute la fête la plus importante du christianisme. Une semaine après le dimanche des Rameaux, les chrétiens du monde entier à l’instar de ceux du Sénégal, ont célébré ce dimanche 16 avril, la résurrection du Christ.



A cette occasion, le Président Macky Sall a souhaité une bonne fête de Pâques aux chrétiens du Sénégal et d’ailleurs, via son compte Twitter.



« Joyeuses fêtes de Pâques à la communauté chrétienne du Sénégal et d' ailleurs », a écrit le Président de la République Macky Sall.