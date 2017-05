Le Président Macky Sall en Arabie Saoudite pour prendre part au sommet islamo-arabo-américain

Le président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, a quitté Dakar hier en fin de soirée à destination du royaume d’Arabie saoudite où il prendra part au sommet islamo-arabo-américain (us-arabic islamic summit) prévu à Ryad le 21 mai 2017.



Ce sommet sera l’occasion de réfléchir sur la problématique de l’extrémisme violent. La pose de la première pierre d’un centre international de lutte contre la pensée extrémiste, initié et financé par l’Arabie saoudite, est prévue à cet effet.



A l’issue de ce sommet, le chef de l’état se rendra à Ahmedabad, en inde, le 22 mai 2017, pour participer à la 52e session des assemblées annuelles de la BAD, sur invitation du président du groupe de la Banque africaine et de développement-BAD, M. Akinwumi Adesina.



Le président de la République participera, pendant cette session, au panel de haut niveau sur la transformation de l’agriculture, en compagnie de ses homologues africains du Rwanda, du Kenya, du Liberia, de la Maurice et du Nigeria.



Le retour du chef de l’état à Dakar est prévu le 24 mai 2017.



