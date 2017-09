Le Président Macky Sall fait permuter Samba Ndiobène KA et Samba Kanté à leur poste

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 20:52

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 13 septembre 2017, à 10 heures, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Samba Ndiobène KA, Ingénieur agronome, précédemment Directeur de la Modernisation de l’Equipement rural (DMER), est nommé Directeur général de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en remplacement de Monsieur Samba KANTE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Samba KANTE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur général de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), est nommé Directeur de la Modernisation de l’Equipement rural (DMER), en remplacement de Monsieur Samba Ndiobène KA, appelé à d’autres fonctions.



