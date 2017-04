Le Président Macky Sall participera au Sommet extraordinaire de l’Uemoa à Abidjan, ce lundi

Le président de la République, Macky Sall, prendra part lundi au Sommet extraordinaire de l’UEMOA prévu à Abidjan, à l’invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, a appris l’APS de source officielle, samedi.



Lors de cette rencontre, "les chefs d’Etat examineront la situation économique et financière de l’Union’’, annonce un communiqué de la Présidence de la République ivoirienne.



"Ils aborderont également les questions liées à la rationalisation des organes de l’Union, dans le sens du renforcement du processus d’intégration ainsi que les aspects politiques et sécuritaires’’, ajoute le texte.



Ce sommet se tient alors que l’ancien Premier ministre sénégalais Hadjibou Soumaré, qui occupait le poste de président de la Commission de l’UEMOA depuis 2011, a démissionné le 1er décembre 2016 pour convenances personnelles. Il était maintenu à ce poste depuis juin 2016, dans l’attente de la tenue du prochain sommet de l’organisation sous-régionale.



Cette décision avait été prise à l’issue de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, qui s’était tenue à Dakar, en présence des chefs d’Etat des pays membres.



L’ancien Premier ministre sénégalais expliquait alors cette décision par la volonté des chefs d’Etat de le voir rester à son poste, jusqu’à la rationalisation des organes de l’Union.



Son maintien avait surpris certains observateurs qui s’attendaient à une passation de service entre lui et le candidat désigné par le Niger.



Des rumeurs persistantes faisaient alors état d’une incompréhension entre le Sénégal et le pays de Mahamadou Issoufou, à propos du poste de vice-gouverneur de la BCEAO.



Le mandat de la Commission de l’UEMOA avait été prorogé dans un temps de 6 mois, le 8 novembre 2015, par la 19e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union réunis à Cotonou (Bénin).



En conséquence de quoi, il avait été décidé que M. Soumaré continue à présider la Commission jusqu’au sommet du mois de juin 2016, à l’issue duquel son successeur devait être désigné par les chefs d’Etat et de Gouvernement.



Aps