Le Président Macky Sall, président de Benno Bokk Yaakaar sur les prochaines élections législatives: "aucune liste parallèle, issue de nos rangs, ne sera tolérée" La conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar a décliné le plan d'actions en direction des élections législatives du 30 juiillet prochain. Le chef de la coalition, le Président Macky Sall a donné le mot d'ordre, attaquer l'opposition et présenter un bilan reluisant, mais surtout aller aux Législatives dans l'unité.

"Il faut resserrer les rangs et maintenir la flamme pour encore et toujours gagner les grandes batailles. Notre stratégie électorale devrait tenir compte de la confection d'une liste unique, nationale, proportionnelle et départementale. Aucune liste parallèle issue de nos rangs ne sera tolérée", tel est le mot d'ordre lancé par le Président Macky Sall. Il estime que cela doit être dit avec force, en soulignant que pour les élections locales, les enjeux étaient locaux mais dans le cadre des élections législatives, tout doit être mis en oeuvre pour avoir une seule liste Benno.



Mais il reste que les attitudes et comportements notés ça et là dans la coalition peuvent parfois installer la confusion dans l'esprit des populations, ainsi qu'au sein des partis politiques, reconnaît-il. Dès lors, il considère que ces attitudes pourraient se traduire par une perception négative et un sentiment de rejet. Et le Président Macky Sall de souligner que " ce sont juste des alertes que je me dois de faire, surtout en cette veille d'investitures où l'excitation a atteint son paroxysme dans tous les état-majors".



Selon la Président Macky Sall, BBY est la coalition la plus solide et celle qui a eu la plus grande longévité de l'histoire politique du Sénégal et il pense qu'elle a encore de grandes perspectives devant elle pour la matérialisation du PSE. "Les enjeux des des Législatives doivent placer au coeur de nos préoccupations, l'unité de la coalition, liée par un même engagement à lutter ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Le second défi est celui de la discipline dans la coalition, la discipline qu'exige le moment, c'est la nécessité de s'oublier au profit du collectif, de partager la stratégie électorale envisagée autour d'une liste commune", tel semble être le credo défini par le leader de la coalition Benno Bokk Yaakar.



