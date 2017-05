Le Président Macky Sall quitte Dakar ce mardi pour l'Afrique du sud

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a quitté Dakar ce matin à destination de l’Afrique du Sud, pour participer au Forum économique mondial de Durban.



Le Forum qui s’ouvre officiellement ce jeudi 04 mai 2017, aura pour thème : "L'Afrique dans le nouveau contexte mondial".



Lors de ce sommet, le Président de la République va prendre part au panel de haut niveau sur le G20 et l’Afrique et à la Session sur l’électrification de l’Afrique, entre autres.



Par ailleurs, des rencontres bilatérales avec des Chefs d’Etat et investisseurs sont inscrites dans l’agenda de Monsieur le Président de la République, en marge de ce forum.



Le retour du Chef de l’Etat à Dakar est prévu le vendredi 05 mai 2017.