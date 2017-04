Le Président Macky Sall réitère son admiration aux anciens combattants et sa confiance aux forces armées

(APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a réitéré sa "grande admiration" aux anciens combattants et a renouvelé sa confiance aux forces armées sénégalaises, assurant élever au rang de priorité, le "renforcement continu" des capacités opérationnelles de ces dernières et "l’amélioration constante" de leurs conditions d’existence. "Au nom de la nation, je salue avec respect nos anciens combattants. Je vous redis, chers anciens combattants, notre profonde gratitude et notre grande admiration pour tous vos sacrifices consentis à la défense du monde libre", a-t-il déclaré dans un discours radiotélévisé, à la veille de la commémoration du 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. "A vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je renouvelle ma confiance, ma fierté et celle de la nation", a-t-il dit, avant d’ajouter : "Si notre pays est aujourd’hui septième contributeur de troupes aux missions de paix des Nations-Unies, c’est que, partout où vous appelle le devoir, à l’échelle nationale et internationale, vous le remplissez avec la dignité et le professionnalisme qui donnent sens à votre devise : ’On nous tue, on ne nous déshonore pas’". Aussi, "devant la recrudescence des défis sécuritaires, y compris dans notre voisinage immédiat, j’accorde une priorité élevée au renforcement continu des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et à l’amélioration constante des conditions d’existence des personnels", a assuré Macky Sall. Parlant de la commémoration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le Président Sall estime que la fête de l’indépendance "nous rassemble, parce qu’elle exalte notre liberté retrouvée et met à l’honneur nos vaillantes forces de défense et de sécurité et notre jeunesse dynamique, qui porte nos espoirs pour le futur".

