Le Président Macky Sall "sauve" la cité du Port, au grand bonheur des habitants

« Nous sommes venus, porteurs d’un message de Monsieur le président de la République, Macky Sall ; dès qu’il a été bien informé du projet d’embellissement et de l’agrandissement la rue Cheikh Ahmadou Bamba, a donné comme instruction, de ne toucher à aucune maison », a-t-il, d’emblée, soutenu sur Radio Sénégal.



« Le recul qui était programmé sur cet axe de 5 mètres, est abandonné et définitivement abandonné. Aucun centimètre même de clôture ne sera touché. Au contraire, le président de la République, soucieux de la tranquillité sociale, du bien-être des populations, s’est fortement ému de cette question et a demandé à ses services techniques d’arrêter et de revoir le réaménagement des trottoirs », a encore détaillé Mohamed Fall.



Ainsi, à l’angoisse qui a duré 17 mois, succède un soulagement lisible sur tous les visages. La Cité du Port bâtie en 1950, sera épargnée de toute expropriation.

Au nom des populations, une reconnaissance a été dite. « C’est une très bonne nouvelle ; nous sommes très soulagés du retour du respect de la loi, sur les titres de propriété des populations en ne touchant à aucun centimètre de nos habitations. Et je pense que le président de la République a pris une très bonne décision, une décision opportune. Et aujourd’hui, toutes les populations de cité Port sont soulagées », a soutenu El Hadji Malick Ndaw, président du Collectif des riverains de l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba de cité port.

Cette décision du président Sall rend « sans objet » la procédure judiciaire pendante devant la Cour suprême.

Le gouverneur a assuré aux habitants qu’ils recouvrent l’intégralité de leurs titres fonciers.



