Le Président Macky Sall veut "faire de l’exercice 2018, une année sociale, dédiée aux jeunes"

Le Président de la République a annoncé au Gouvernement, en Conseil des ministres de ce mercredi, sa décision de faire de l’exercice 2018, une année sociale, dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap.



Ainsi, "le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un programme d’urgence pour l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat rapide des jeunes, en veillant particulièrement au renforcement, dans le budget 2018, des dotations en faveur de l’emploi, et à l’intégration systématique de la dimension emploi et entrepreneuriat dans les politiques et programmes d’investissement à mettre en œuvre dans tous les départements ministériels", lit-on dans le document parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Dans ce cadre, le Président Macky Sall de rappeler « l’impératif de la promotion des travaux à haute intensité de main d’œuvre, ainsi que de nouvelles modalités d’incitation pour l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur et des écoles de formation professionnelle dans les secteurs privé et parapublic ».



A ce titre, le Chef de l’Etat a invité « le Gouvernement à mettre en place, dans chaque commune, une Mission Locale pour l’Emploi et l’Entreprenariat des jeunes (MILE) chargée d’optimiser, à la base, les stratégies et outils de promotion de l’emploi. Ces missions devront faciliter le développement de l’entreprenariat des jeunes, et veiller à la territorialisation des politiques de création d’emploi, à travers une plus grande proximité des services de l’emploi qui doivent davantage investir les banlieues, les zones rurales et urbaines ».



Du reste, le Président Macky Sall a demandé au Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne « de tenir une rencontre d’échanges et de cadrage avec les responsables du Conseil national de la Jeunesse, ceux du mouvement Navétane et des associations de jeunes, d’organiser le forum national sur l’emploi, et de préparer le prochain Conseil présidentiel sur l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes. »