Le Président de la FSF, Me Augustin Senghor et son équipe installés officiellement

Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football et son président Augustin Senghor, réélu pour un troisième mandat samedi dernier, ont été installés officiellement, ce jeudi, par le ministre des Sports Matar Ba.



"Vos assises de renouvellement ont montré, pour ceux qui en doutent encore, que le Sénégal dispose d’un football et d’un mouvement sportif matures et responsables, capables d’aller à l’essentiel et de chercher toujours le meilleur pour sa jeunesse", a déclaré le ministre, lors de la cérémonie.



’’Il n’y a pas que le football qui sort grandi et revigoré de ces renouvellements’’, a dit Matar Ba, saluant ’’un football qui repart sur de nouvelles bases et de nouvelles perspectives".



S’adressant au président de la FSF, le ministre des Sports a indiqué que "sa mission principale est de faire du football, un football qui gagne, un football qui est capable de nous procurer cette sensation et cette fierté d’appartenir à une grande nation de sport et de sportifs".



"Il est indispensable dans un élan unique de solidarité que nous puissions transformer nos limites en énergie positive pour conquérir de nouveaux défis et c’est tout le sens que je donne à votre brillante réélection", a-t-il souligné.



"Nous avons, dans le cadre de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 18 qui se profile à l’horizon, l’occasion de mettre à profit ces valeurs d’unité et de solidarité en jouant sur nos forces", a noté le ministre des Sports.



Pour sa part, le président de la fédération Augustin Senghor a souligné que leur mission principale pour ce mandat, ’’est de gagner la coupe d’Afrique d’ici 2021 et de se qualifier pour la coupe du Monde".



M .Senghor estime que si son équipe ne gagne pas, ça sera "un goût d’inachevé".



