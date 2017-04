Le Président ghanéen Nana Akufo-Addo à Dakar les 16 et 17 mai (officiel)

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est attendu à Dakar les 16 et 17 mai prochains, dans le cadre d’une tournée ouest-africaine, a-t-on appris de source officielle sénégalaise, vendredi, à Dakar.



Dans cette perspective, "le vice-ministre des Affaires étrangères du Ghana, Mohamed Habib Tijani, a été reçu" vendredi par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, rapporte un communiqué du service de presse de la présidence du Sénégal.



M. Tijani "a transmis un message du président Nana Akufo-Addo à son homologue sénégalais Macky Sall", ajoute le communiqué reçu à l’APS.



Il note que l’étape sénégalaise de la tournée ouest-africaine du président ghanéen "sera importante" dans la mesure où elle va offrir au Ghana et au Sénégal l’opportunité de "renforcer les relations d’amitié et de coopération" entre eux.



Nana Akufo-Addo, 72 ans, dirige le Ghana depuis le 7 janvier dernier, après sa victoire à l’élection présidentielle du 7 décembre 2016, avec 53% des voix.



Avocat de formation, il a été plusieurs fois ministre et a échoué deux fois à accéder à la présidence ghanéenne, un poste que son père a également occupé au début des années 70.



