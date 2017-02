Le Président le plus modeste du monde vit dans une ferme, regardez....

Rédigé par Massene Diop le 7 Février 2017 à 12:43 | Lu 287 fois

Ancien fleuriste, guérillero, prisonnier, aujourd’hui président de l’Uruguay et vedette mondiale pour son style austère, ses discours anti-consuméristes et les lois sociétales qu’il a fait adopter, Jose Mujica, quasi octogénaire et bientôt retraité, convient qu’il a mené «une vie extraordinaire».