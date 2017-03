Le Procureur Bassirou Guèye : "On ne connaît pas encore l'identité du présumé tueur d'Ibrahima Mbow à Reubeuss" En conférence de presse cet vendredi après-midi, le Procureur Bassirou Guèye est revenu sur la mort d'Ibrahima Mbow à Reubeuss lors de la mutinerie du 20 septembre dernier, tout en déclarant que la justice n'est pas en mesure actuellement de dire qui est le présumé tueur et qu'il enjoigne à la famille du défunt de la patience et de l'endurance.

