Le Procureur Bassirou Guèye félicité par l'Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption en Afrique

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 16:04





Le Président de l'Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption en Afrique (APBGA), Seydina Ouma Toure félicite le procureur de la République pour ses positions tranchées lors de la conférence de presse tenue vendredi afin d’éclairer l’opinion publique sénégalaise sur les dossiers Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Cie.





« Je félicite Mr Bassirou Gueye pour les éclairages juridiques qu'il a données à l'opinion publique concernant les escroqueries et détournements de deniers publics, accompagnés de faux et usage de faux en écritures publiques opérés à la Mairie de Dakar. 1,8 milliard ont été détournés et il importe que cet argent des citoyens soit restitué dans les caisses du Trésor Public », a déclaré Seydina Ouma Touré.



Selon toujours le Président de l'Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption en Afrique (APBGA), «cette démarche du Procureur participe de la transparence judiciaire et de la bonne Gouvernance, conditions de réussite de toute politique de lutte contre la Corruption ».

