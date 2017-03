Le Procureur Bassirou Guèye révèle : "M. Abdoul Mbaye a fait dans le faux et usage de faux pour s'emparer de la moitié des biens" Le Procureur Bassirou Guèye a été formel que l'enquête a révélé qu'Abdoul Mbaye a fait dans le faux et usage de faux pour s'emparer de la moitié des biens le liant avec sa femme et qu'il est normal que l'ancien Premier ministre vienne répondre de ses actes devant la justice.

