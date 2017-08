Le Procureur de la République libère, entre minuit et 1 heure du matin, l’insulteur public, Assane Diouf Coup de théâtre ! Actusen.com vient d’apprendre, vers les coups de 1 heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le Procureur de la République a relâché l’insulteur public, Assane Diouf. Résultat, celui-ci a été libéré par les enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles qui l’avait gardé à vue, dès sa descente à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor.



Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2017 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|

C’est dire que les Autorités semblent avoir exaucé la prière de Actusen.com pour que le Président de la République use de tous ses pouvoirs afin que le désormais chômeur Assane Diouf, fraîchement, expulsé des Etats-Unis et acheminé au Sénégal par vol Charter, puisse aller vaquer librement à ses occupations.



Même si rien n’y personne ne saurait justifier son attitude ô combien abjecte et irresponsable qui a consisté à injurier le Chef de l’Etat, des membres de son Gouvernement, ainsi que plusieurs célébrités.



Le plus dur commence, maintenant, pour l’insulteur public, qui devra ronger ses freins dans sa concession, en ayant sur sa conscience tous les actes lourds qu’il a posés, sur facebook, depuis quelques semaines, début de ses délires.



Pour rappel, Assane Diouf était flanqué d’une vingtaine d’autres Sénégalais, tous expulsés du pays de l’Oncle Sam.



