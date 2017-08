Le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) 2015-2017 : caractéristiques d'un jalon de concrétisation du PAP du PSE

L’ambition de l’Etat du Sénégal est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain durable. La vision de cette nouvelle stratégie est celle d’«Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit».



CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROGRAMME 2015-2017



La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme.



Le Plan d’Actions Prioritaires (PAP) élaboré pour une période quinquennale (2014-2018) opérationnalise le PSE par la mise en cohérence des axes stratégiques, des objectifs sectoriels et lignes d’actions, avec les investissements prévus.



Les axes stratégiques du PSE, au nombre de trois (3), sont:



Axe 1 : la transformation structurelle de l’économie et la croissance à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance (télécommunications et secteur financier) et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois, d’inclusion sociale et à forte capacité d’exportation et d’attraction d’investissements (l’agriculture et l’agrobusiness, l’habitat social, le tourisme et le secteur minier) ;



Axe 2 : le capital humain, la protection sociale et le développement durable qui constitue le volet social du PSE en s’inscrivant dans une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base de ressources et en favorisant l’émergence de territoires viables ;



Axe 3 : la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité qui mise sur le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l’État de droit afin de créer les meilleures conditions d’une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités.



Le Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP) 2015-2017, d’un coût global de 3 343,668 milliards de francs CFA, est le principal jalon de concrétisation du PAP du PSE dont il reflète exactement les allocations pour un montant de 3 249,668 milliards de francs CFA sur la période triennale 2015-2017, soit 97% du coût global du PTIP.



Le reste des investissements programmés au titre du PTIP 2015-2017, pour un montant de 94 milliards de francs CFA, soit 3%, est constitué exclusivement d’une provision pour faire face à des dépenses imprévues.