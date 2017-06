Le Ps mijote-t-il l’exclusion d’Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall ?

Les maires de Podor et de Dakar, respectivement, Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall, étaient au menu de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) du Ps tenue hier, jeudi 22 juin.



Au terme de la réunion, Serigne Mbaye Thiam, chargé des élections chez les Verts, porte-parole du jour, a pointé, sans nommer les concernés, la décision des édiles podoroise et dakarois de s’engager dans la course pour les législatives sous des listes concurrentes à celles de la coalition Benno bokk yakaar dans laquelle figure le Ps.

Il dit : «Au terme des opérations d’investiture, des responsables du parti ont délibérément choisi, en violation des règles de démocratie et de discipline interne, de défier le parti et de ramer à contre-courant des décisions prises par une large majorité, en constituant des listes concurrentes à celle de la coalition Benno bokk yakaar, en se portant candidats sur de telles listes ou en assumant une campagne électorale ouverte en faveur de ces listes.»



Comme pour annoncer une exclusion des responsables en question, Serigne Mbaye Thiam ajoute : «L’écrasante majorité des responsables et militants a compris, contrairement à ces derniers, l’exigence du respect des principes et règles de démocratie et de discipline, dictée par le statut de membre du Parti socialiste ; une exigence conforme aux dispositions de la charte du militant et de l’article 7 des statuts du parti.»

Aïssata Tall Sall a lancé son mouvement Osez l’avenir. Elle en est la tête de liste nationale pour les législatives. Khalifa Sall, pour sa part, dirigera la liste nationale de Mànkoo Wattù Senegaal.

