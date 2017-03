Le Psd Jant bi répond à Mimi Touré sur l'affaire Khalifa Sall : "Des arguties et inepties"

"Des arguties et inepties". C'est ainsi que le Psd/ Jant bi a qualifié la récente sortie de l'ancien Premier ministre Aminata Touré disant que, l'argent "détourné" par Khalifa Sall pouvait servir à construire 15 centres de santé.



Dans un communiqué de leur bureau politique soutenant le maire de Dakar, Mamour Cissé et ses camarades affirment que "même quinze centres de santé...mentale ne pourraient suffire à la (Mimi Touré) guérir de sa maladive obsession d'exaltation, de promotion et d'encouragement des déferrements tous azimuts, des mandats de dépôts et autres emprisonnements diligents de Sénégalais".



Suivant la logique de la comparaison de la responsable de l'Apr, le Psd/Jant bi s'interroge : "si les 30 millions de la Caisse d'avance, qu'elle soupçonne de Caisse de bombance, auraient pu construire quinze centres de santé, combien en aurait-on pu construire, avec les fonds qui lui étaient alloués, à elle, en tant que Premier ministre?"



C'est donc, lit-on dans le communiqué, "ce type d'argumentaire fallacieux, voire dangereux (qui) démontre l'envi, que nous vivons bien un moment de crépuscule des valeurs d'éthique et de loyauté dans l'adversité".



Et pour ce parti, "le Sénégal ne mérite pas cette décadence."Ainsi, le Psd/Jant Bi appelle à "légiférer et à mettre fin à une confusion savamment entretenue (sur les fonds politiques) qui peut à tout moment se transformer en occasion de règlements de comptes politiques".



