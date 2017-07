Le Pur vise la majorité à l’assemblée Nationale

Pour sa première participation à une élection depuis sa création en 1998, le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) a préféré faire bande à part, non seulement pour se mesurer dans l’arène politique, mais aussi pour être libre de défendre ses idées, convaincre les Sénégalais et gagner les suffrages.



« Supposons que nous allons aux élections avec d’autres partis, nous serons obligés de défendre leur programme. Et nous avons vu que notre programme est diffèrent de celui des autres partis. Nous n’irons pas aux élections pour battre un candidat ou parti. Nous sommes là pour être majoritaire à l’Assemblée nationale » explique El Hadji Sall, tête de liste nationale du parti fondé par Serigne Moustapha Sy, Ibn Al Makhtoum.



« Sans prétention, si nous avons la majorité, nous passerons tout notre temps à faire des propositions de loi. Nous n’attendrons pas des projets de loi. Nous allons revoir l’ensemble des lois votées au Sénégal », ajoute-t-il.



Toujours dans le but d’atteindre la majorité, le Pur a divisé le pays en deux parties : l’axe Est-Sud déjà « achevé » dans la première semaine de campagne et l’axe Centre-Nord pour la deuxième semaine. «Nous sommes un seul parti et notre objectif, c’est obtenir la majorité a l’assemblée nationale, à défaut nous serons la tête de l’opposition », déclare, confiant lM. Sall, selon qui, toutes les législatures au Sénégal ont failli à leur mission, qui est de représenter le peuple.



« Les députes qui étaient à l’Assemblée nationale, étaient des députés du président de la République. Ceux que vous aurez au niveau de la législature qui va venir, ce seront des députés à la tâche, qui travailleront à rendre compte à la population, formuleront des propositions, et amenderont des projets de loi » indique le fondateur de l’Université du Sahel.



(Nd. R. Thiane avec L'Observateur)