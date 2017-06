Le Qatar résiste face l'Arabie saoudite et ses alliés

Selon le ministre des Affaires étrangères du Qatar, son pays peut "éternellement" résister malgré le blocus que lu imposent l'Arabie saoudite et ses alliés après avoir rompu leurs relations avec Doha.



Cheikh Mohammed ben Abderrahman al-Thani a ajouté que son pays "respectait" ses engagements internationaux et, à ce titre, ne couperait pas ses livraisons de gaz aux Emirats arabes unis, l'un des trois pays du Golfe à avoir rompu les liens avec Doha.



C'est l'Arabie saoudite qui avait ouvert les hostilités en accusant le Qatar de jouer double jeu d'une part avec l'Iran et d'autre part avec avec le mouvement des Frères musulmans. C'est Riyad qui avait ouvert les hostilités, mais ce sont les Emirats arabes unis qui mènent la charge à présent.



