Le Real Madrid écrase la Juventus et remporte la douzième Ligue des champions de son histoire Portée par un grand Ronaldo, l’équipe entraînée par Zinédine Zidane a corrigé 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des champions, samedi à Cardiff.



Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2017 à 00:02 | | 0 commentaire(s)|

Aucun club n’avait conservé sa Ligue des champions depuis 27 ans. Mais rien ne semble impossible à Zinédine Zidane et au Real Madrid, tombeurs, samedi 3 juin à Cardiff, d’une Juventus Turin maudite en finale (4-1), pour sa 12e victoire dans la compétition.

Gianluigi Buffon et la défense de fer de la ’Juve’ n’avaient encaissé que trois buts depuis le début du tournoi. Mais le Real de ’Zizou’ est décidément irrésistible : la star Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé (20e, 64 e ), Casemiro (61e) et Marco Asensio (90e) les autres buts madrilènes, rendant anecdotique le retourné pourtant sublime du Croate Mario Mandzukic (27 e ).

Voilà donc Zidane double vainqueur de la Ligue des champions, après celle remportée aux tirs au but la saison précédente à Milan, face à l’Atletico Madrid. Aucun entraîneur n’avait réussi pareil exploit depuis 1990 et le stratège de l’AC Milan Arrigo Sacchi. D’autant que lui l’avait déjà gagnée en tant que joueur, en 2002, en inscrivant au passage un but de légende.

De son côté, Cristiano Ronaldo, avec un doublé, s’est sans doute assuré un 5e Ballon d’or. Il est en devenu le premier joueur de l’ère moderne à marquer dans trois finales différentes.



lemonde







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook