Le Real de Zidane, invaincu en Ligue des Champions dans son assiette au Santiago Bernabéu Le Réal Madrid de Zinedine Zidane savoure ses matchs de Champions League à domicile. Depuis que Zinedine Zidane est titulaire sur le banc, le Réal n’a pas perdu de match en domicile. Les Madridistas ont un bilan de neuf succès et un nul avec l'entraîneur français.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Zidane continue d'écrire l'histoire du Real Madrid à base de titres. L'un des secrets de ces deux titres de rang en Ligue des Champions, a été la solidité de l'équipe au Santiago Bernabéu. Depuis que l'entraîneur français occupe le banc merengué, le bilan à domicile en Coupe d'Europe est à conjuguer au presque parfait : neuf victoires et un nul. Aucune autre équipe n'a remporté autant de rencontres chez elle durant cette période.



La première rencontre de Ligue des Champions de Zidane au Bernabéu remonte à mars 2016, avec un succès face à la Roma. Par la suite, les Merengues se sont imposés face à Wolfsbourg puis Manchester City avant d'atteindre la finale de Milan. L'édition passée, avant de soulever la Duodécima, les Madridistas ont su se défaire du Sporting Portugal, du Legia de Varsovie, de Naples, du Bayern et de l'Atlético à domicile, et n'ont concédé le nul que face au Borussia Dortmund.



Lors des débuts de cette présente Ligue des Champions, ils se sont imposés avec facilité face à l' APOEL.



Un festival offensif à l’œuvre de la "Maison blanche"



Lors de ces 10 matchs, les Madrilènes n'ont jamais manqué un rendez-vous avec les buts adverses. Avec 28 réalisations inscrites, ils sont proches des trois buts de moyenne, et n'en ont encaissé que sept. De plus, avec Zidane sur son banc, l'équipe a prolongé une série de matchs en trouvant le chemin des filets en Ligue des Champions à domicile entamée en septembre 2011.



Au total, elle a enchaîné 37 matchs en marquant, série en cours.



Ce mardi à 18h45 GMT, face à Tottenham, le Bernabéu veut rester une forteresse imprenable.







Thierno Malick Ndiaye

