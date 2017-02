Le SAES (Syndicats Autonome de l'Enseignement du Supérieur), appelle au respect du vote de budget de l'université et à la validation du décret sur les chercheurs "700 voire 800 collègues n’ont pas encore reçu de salaire ce que nous jugeons extrêmement grave", a fait savoir Ibrahima Daly Diouf coordonnateur du SAES (UCAD). Ce dernier a tenu ces propos ce matin lors d'une conférence de presse au restaurant des enseignants de l'UCAD.

"Le mois de décembre, on avait un retard de 10 jours sur les salaires, ce qui avait fait que le SAES avait demandé l’arrêt de toute activité pédagogique et de recherche le 1er de chaque mois si les salaires n’était pas payés. Ce qu’on a constaté pour le mois de janvier, c’est que le 1er nous avons fait le point et le 2, une partie des collègues a été payée", dixit le coordonnateur du SAES, Ibrahima Daly Diouf qui pense qu'il est extrêmement grave que 700 voire 800 enseignants n’aient pas encore reçu de salaire .



Pour lui, "il semblerait que cela soit lié à des problèmes techniques", mais ce dernier avance que " nous travailleurs ce qui nous importe c’est qu' on a fait notre travail et nous exigerons que les salaires soient payer à date échue ", explique le coordonnateur du SAES.



Selon M. Diouf, l’Assemblée de l’université doit statuer sur les questions de vote de budget de l’université mais également sur la question du décret des chercheurs. "Aussi bien les chercheurs que les enseignants chercheurs avaient mené le combat sur la réforme des titres. Ce que nous avons constaté c’est que depuis le mois d’octobre, nous demandons à l’autorité la convocation de cette Assemblée d’université, ce qui n’a pas été fait".



"Pas plus tard que la semaine dernière, nous avions encore interpellé l’autorité sur la date de réunion de cette Assemblée et nous n’avons toujours pas de date or d’après les textes qui nous régissent, chaque trois mois cette Assemblée doit être convoquée" dit-il. Par ailleurs, ce dernier déclare que c’est un abus de la part du recteur de convoquer des Assemblées restreintes alors qu'elles ne devraient l'être "que lorsqu'il y a urgence."



Cependant, Ibrahima Daly Diouf pointe du doigt le coordonnateur CDP (Contrat de performance de l’UCAD), qui, depuis 3 ans, n'enregistre aucune amélioration des conditions d'études et de travail des apprenants et des enseignants: "le contrat de performance, depuis 3 ans, nous constatons qu'il se résume à des séminaires sans lien direct avec l’amélioration des conditions d’études et de travail des apprenants et enseignants. Cous exigeons un audit de ce CDP parce que le coordinateur du CDP avait été convié à un séminaire sur la gouvernance pédagogique mais ce dernier n'a pas répondu à notre appel", insiste-t-il.



Pour le dernier point, le coordonnateur du SAES exige une réfection immédiate des amphithéâtres qui selon lui, tardent toujours à être livrés: "depuis le mois de novembre, ces amphis devraient être livrés mais jusqu’au jour d'aujourd’hui il y a que deux amphis qui ont été réfectionnés et ce sont des réceptions provisoires", conclut-il.



Plus que jamais, le SAES appelle au respect du vote de budget de l'université et à la validation du décret sur les chercheurs concernant la réforme des titres.



Ndèye Safiétou Nam



