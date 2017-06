Le SAES en grève encore ce mardi 6 et mercredi 7 prochains suivi d’un rassemblement à l’Ucad

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2017 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) reste toujours sur le pied de guerre. Après une grève ce mardi et mercredi dernier, le Saes va observer une autre grève le mardi 6 et le mercredi 7 juin prochains.



Selon le secrétaire général dudit syndicat, Docteur Malick Fall, « la lutte continue ce mardi 6 et mercredi 7 juin avec une grève qui sera suivi d’un vaste rassemblement devant la bibliothèque universitaire de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar », déclare Dr Fall.



Le SAES accuse le gouvernement de faire du dilatoire alors des accords ont été déjà été signés, des accords qui n’attendent qu’une application de la part de l’Etat. Et, le point d’achoppement reste toujours la question de la retraite.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook