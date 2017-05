Le SAES en mode Yeunguou Yeungueul mardi et mercredi

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) a informé qu’il décrétera un mot d’ordre de grève de 48h, les mardi 23 et mercredi 24 mai 2017 pour le non-respect de la part de l’Etat des conclusions de la conférence sociale sur la retraite avec en filigrane « l’érosion du pouvoir d’achat des enseignants par une diminution déguisée de salaires pour combler le déficit du Fonds National de Retraite. Considérant que « Après avoir attendu avec beaucoup d’espoir les conclusions de la conférence sociale sur la retraite (finalement convoquée les 24 et 25 avril 2017 après plusieurs reports), les AG de campus, tenues ce 9 mai 2017, ont permis de constater l’immense déception des enseignants face à l’attitude du Gouvernement qui a mis le SAES devant le fait accompli en s’éloignant de l’accord conclu avec le Syndicat en date du 17 mai 2016.En effet, au lieu de respecter son engagement à mettre en place une retraite décente pour les enseignants chercheurs, le Gouvernement préfère éroder leur pouvoir d’achat en instaurant une diminution déguisée de salaires pour combler le déficit du Fonds National de Retraite dont il est le seul responsable », le SAES décrète un mot d’ordre de grève de 48h, les mardi 23 et mercredi 24 mai 2017. Par ailleurs, « le SAES rappelle aux militants que les formations payantes doivent également être suspendue et demande aux militants de ne pas s’inscrire sur les listes de présidents de jury pour la session 2017 du baccalauréat ». Le syndicat informe aussi à Leral.net que les Assemblées générales de campus se tiendront le mardi 23 mai 2017 à 10H. Le SAES est un syndicat autonome. Il est indépendant de tout parti politique, de tout gouvernement, des associations confessionnelles et des groupements d'intérêts financiers. Il a pour objectifs : de regrouper les enseignants et chercheurs du Supérieur sans distinction d'appartenance politique, idéologique ou religieuse, de défendre avec fermeté et esprit de suite les intérêts matériels et moraux des enseignants et chercheurs du Supérieur en général et de ses membres en particulier. Et aussi de contribuer à l'élévation du niveau de conscience de ses membres par l'éducation et la formation syndicale, de lutter pour un enseignement gratuit, laïc et démocratique, d'œuvrer à la défense et à l'extension des libertés démocratiques et syndicales, de coordonner son action avec celle des autres organisations d'enseignants pour la défense des intérêts de l'école sénégalaise. Enfin le SAES entend, de lier, sur le plan national, ses luttes revendicatives avec celles des travailleurs pour leur émancipation sociale, de soutenir, à l'échelle internationale les luttes des enseignants et des travailleurs contre toutes formes d'exploitation et d'opposition. Massène DIOP Leral.net

