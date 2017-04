Le SEP de Bennoo Bokk Yaakaar s’est réuni pour faire le point sur la situation nationale et la vie de la coalition.

Concernant la situation nationale, le SEP/BBy a appris avec consternation l’accident maritime dont ont été victimes les femmes de Bettenti et qui a entraîné la mort de plusieurs d’entre elles sur le chemin du labeur et participer à l’œuvre de construction nationale. BBY présente ses condoléances attristées aux familles des disparus et au Président de la République. Après avoir formulé le vœu que Dieu les accueille en son paradis céleste, le SEP appelle encore une fois les pouvoirs publics à renforcer davantage les conditions de sécurité pour les populations sur l’ensemble du territoire national. BBY invite à une introspection générale suite aux multiples séries noires touchant directement et affligeant toute la société.



La coalition BBY associe à ses condoléances, d’une part, la communauté universitaire qui vient de perdre une de ses plus brillantes enseignantes avec le rappel à Dieu du Professeur Aminata DIAW, membre éminent des Assises nationales, et d’autre part, la famille des artistes frappée elle aussi par le deuil avec le décès de Issa SAMB dit Joe Ouakam. BBY s’incline devant la mémoire de ces vaillants enfants de la nation.



Sur un tout autre registre, le SEP/BBY félicite le Président de la République et son gouvernement pour le succès de la Conférence sociale des 24 et 25 avril et dont les conclusions expriment une fois de plus l’engagement des pouvoirs publics à traduire en mesures concrètes les politiques d’amélioration constante des conditions des vie des populations, notamment celles des retraités dont les pensions vont connaître une réforme significative avec le relèvement jusqu'à hauteur de 98% du SMIG pour les petites pensions. Ceci, en sus de la hausse cumulée des pensions de 40% consentie par le gouvernement, depuis 2013. C’est aussi, pour BBY, l’occasion de magnifier le geste fait par le Président de la République, en décidant de régler le passif social de plus de 7500 ex-travailleurs laissés en rade depuis des décennies.



Ce sont là, à côté des réalisations du PUDC, du PUMA, de la CMU, des bourses familiales, etc., des actes concrets signifiant toute la dimension d’inclusion sociale des politiques publiques développées, depuis son accession à la magistrature suprême par le Président de la république et son gouvernement, en dépit des invectives et injures de l’opposition politique et « civile » expertes dans l’art de la désinformation et de la manipulation.



S’agissant de la vie de la coalition, le SEP salue l’excellente tenue de la conférence des leaders de BBY du 22 avril 2017, sous la présidence de son excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République. En effet, cette rencontre au sommet a permis aux centaines de leaders de partis et sous-coalitions présents de partager le bilan fort élogieux des cinq années du régime de la deuxième alternance, l’analyse de la situation politique marquée par la préparation des élections législatives et les orientations stratégiques qui en découlent.



Dès lors, le SEP/BBY félicite le Président de la coalition et tous les leaders pour leur mobilisation exceptionnelle et leur engagement renouvelé à renforcer l’unité de BBY pour de nouvelles victoires, lors des prochaines échéances électorales. Il lance un appel solennel à tous les militants de la coalition, sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora, à s’approprier les conclusions de cette rencontre et à s’engager à relever tous les défis de l’organisation, de la mobilisation dans l’unité et la discipline, de la communication pour le triomphe éclatant de BBY, au soir du 30 juillet 2017.



