Le Saes (Syndicat Autonome d'Enseignement Supérieur) réclame des poursuites judiciaires

Le Saes dénonce les nombreux dysfonctionnements dans l'organisation du baccalauréat de cette année. Une situation marquée par la multiplication des fuites aux différentes épreuves du Bac. Ainsi, dans une note parvenue à "L'As", le Saes demande au gouvernement d'engager des poursuites administratives et judiciaires contre les responsables de cette situation.



Dans la même foulée, le syndicat exhorte leurs collègues présidents de jurys, à redoubler de vigilance et à assumer pleinement leurs responsabilités par rapport à toutes les activités liées au déroulement du bac de 2017.



Sur ce, les camarades de Malick Fall, secrétaire général dudit syndicat, promettent de faire une évaluation objective de l'organisation des épreuves de cette année. Par ailleurs, les enseignants du supérieur invitent les autorités étatiques et académiques à situer toutes les responsabilités et à prendre les mesures appropriées pour préserver la crédibilité du Baccalauréat.





L'As