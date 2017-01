Le Saes répond au Recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

Au terme d’une assemblée générale, hier, sur la question, à l’Ucad, Ibrahima Dally Diouf, secrétaire général du Saes, a déclaré : « Nous avons entendu le Recteur dire que la loi lui confère le droit d’aller jusqu’au 08. Malheureusement, c’est dommage de le regretter, nous ne sommes pas régis par le code du travail au cas où il l’aurait ignoré ».



Ibrahima Dally Diouf d’ajouter : « Nous sommes plutôt régis par le système qu’on appelle service C. Donc, nous nous réservons le droit de faire un arrêt de travail à partir du 1er de chaque mois. Nous apportons des éléments qui prouvent très prochainement, que nous ne serons pas tenus d’être au travail jusqu’au 08 pour prétendre à un retard de salaire ».



En tout cas, le Saes est déterminé à se faire entendre si pareille situation se reproduit. « C’est extrêmement grave, nous avons fait notre travail, nous ne mendions pas et tout ce que nous demandons, c’est d’être traité de façon équitable comme tout le monde », a-t-asséné.



Faisant le point sur leur assemblée générale après un arrêt de travail effectué hier, il informe que deux importantes mesures ont été prises. « Premièrement, on est prêt à faire un arrêt de travail jusqu’à ce que tous nos collègues perçoivent leur salaire.



Secundo, désormais, pour les mois à venir, dès le 1er de chaque mois, si nous constatons que les salaires ne sont pas payés, nous ferons aussi un arrêt de travail jusqu’à ce que leurs salaires soient payés », a annoncé Ibrahima Dally Diouf.



Thierno Malick Ndiaye avec Vox Pop