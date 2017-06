Le Sénégal a encaissé 1231 milliards de Fcfa de l’Usaid depuis 1961 L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid), en coopération avec le Gouvernement du Sénégal en 1961, a apporté un appui technique et financier d’un montant cumulé de 1231 milliards de francs Cfa dans les secteurs de la croissance économique, de la santé, de l’éducation et de la gouvernance. Une revue annuelle conjointe du portefeuille de l’organisation américaine avec le gouvernement du Sénégal, a été organisée pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du programme de coopération entre les deux Etats, ce mardi à Dakar.

Depuis 1961, l’appui au développement du Sénégal par l’Usaid ne cesse d’augmenter au fil des ans. En effet, le Sénégal a bénéficié du soutien de L’Agence américaine d'un montant cumulé de 1231 milliards de francs Cfa, dont 400,610 milliards sur la période de 2010-1016.



Venu présider la cérémonie, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba atteste: « je puis affirmer sans aucun doute, que ce programme bilatéral figure parmi les plus importants en matière de coopération entre les Sénégal et ses partenaires ».



Amadou Ba a profité de cette tribune pour rappeler que le partenariat entre le Sénégal et les Etats-Unis s’inscrit dans le contexte de l’émergence économique de notre pays à l’horizon 2035 et concerne plus particulièrement, des secteurs stratégiques tels que : l’éducation, la santé, la croissance économique et la promotion de la démocratie, de la gouvernance et de la paix au Sénégal.



Le Chargé des affaires de l’Ambassade des Etatts-Unis, Martina Boustani, après avoir énuméré les secteurs dans lesquels Usaid a eu à intervenir, n'a pas manqué de dire que le Gouvernement du Sénégal a vraiment fait de preuve de leadership et d’une vision remarquables.



"Les Etats-Unis sont heureux de lui apporter leur appui à travers les programmes de notre Agence financière, à hauteur de 71 milliards de francs Cfa pour l’année 2016", s’est-elle réjouie.



Mme Boustani a par ailleurs, salué l’engagement du gouvernement sénégalais pour son programme de réforme ambitieux et souhaite l’accélération du rythme des reformes pour arriver à une meilleure exécution au niveau de l’administration publique.



Cependant, malgré ces résultats encourageants, « le Programme de Croissance demeure confronté à certains défis tels que l’insuffisance des infrastructures de stockage et des ressources humaines, la faiblesse de l’harmonisation des approches et de la coordination des programmes d’eau et d’assainissement en milieu rural, entre autres », s'est désolé le ministre Amadou Ba.



Avant d’inviter par ailleurs, l’Usaid et l’ensemble des acteurs du programme de coopération à améliorer le système de reporting en vue de permettre à la partie sénégalaise, d’avoir une situation exhaustive sur l’exécution du portefeuille et de rendre plus visible la contribution du Gouvernement américain au développement économique et social du Sénégal.



Ainsi, cette revue annuelle sera suivie de discussions sur les défis sus évoqués, de proposer des solutions qui permettront d’améliorer durablement la performance des projets que les deux gouvernements ont mis en place.



