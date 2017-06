Le Sénégal accepte le retour à Dakar de l’ambassade d’Israël et la reprise de la coopération

(APS) – Le Sénégal déclare avoir accepté le retour à Dakar de l’ambassade d’Israël et la reprise de la coopération avec ce pays du Proche-Orient, à la suite d’une rencontre du président Macky Sall avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, dimanche, à Monrovia (Liberia).



En marge du 51e sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dans la capitale libérienne, le dirigeant sénégalais et son homologue israélien ont eu un "échange approfondi sur les questions bilatérales d’intérêt commun" entre Israël et le Sénégal.



"Benyamin Netanyahu (…) a décidé de la reprise et du renforcement de la coopération entre les deux pays" lors de cette rencontre, selon un communiqué de la présidence sénégalaise.



Egalement, M. Netanyahu "a décidé du retour à Dakar de l’ambassade d’Israël au Sénégal", rapporte le texte.



Le dirigeant israélien a invité le ministre sénégalais des Affaires étrangères à effectuer "prochainement" une visite en Israël.



Le communiqué affirme que "Macky Sall a apprécié avec satisfaction ces mesures".



Par ailleurs, ajoute la même source, "le Sénégal a pris bonne note de l’intention de l’Etat d’Israël de bénéficier d’un statut d’observateur auprès de l’Union africaine".



Selon le texte, M. Netanyahu a informé la Cédéao du désir de son pays de faire partie de l’organisation continentale, avec un tel statut.



En décembre dernier, Israël avait fait part au gouvernement sénégalais de plusieurs mesures allant dans le sens d’une rupture de leurs relations, dont le rappel en consultation de son ambassadeur à Dakar.



Tel-Aviv protestait de cette manière contre l’adhésion du Sénégal à une résolution du conseil de sécurité des Nations unies sur les colonies de peuplement israélien en territoire palestinien.



Dakar avait refusé de revenir sur sa position concernant les colonies israéliennes en Palestine.

