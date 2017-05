Le Sénégal, capitale du triathlon africain en 2018 et 2019

En conférence de presse ce lundi, le président du Comité national de promotion(CNP) du triathlon, Boubacar Gaye, a annoncé la tenue d’importantes activités de ladite discipline au Sénégal dans les deux années à venir, dont l’organisation des championnats d’Afrique en 2018.

Il s’est aussi félicité des performances réalisées par les triathlètes sénégalais à Tunis lors des championnats d’Afrique. A la tête d’une des structures de promotion du triathlon les plus dynamiques en Afrique, Boubacar Gaye ne se fixe plus de limites pour améliorer les conditions de performance des athlètes et vendre la destination Sénégal.



Et cela a trouvé du répondant au sein de la Confédération africaine de triathlon. « L’Assemblée générale de la Confédération africaine a décidé d’octroyer au Sénégal l’organisation en 2019 de l’Assemblée générale couplée aux championnats d’Afrique de triathlon. Notre pays abritera une Coupe d’Afrique de triathlon en 2018 », informe M. Gaye qui annonce que les démarches nécessaires seront faites pour convaincre les autorités sénégalaises de l’importance de cet événement pour la bonne marche de la discipline et surtout, les retombées sur l’économie..



Dans la mesure où les participants vont assurer leur prise en charge et la Confédération africaine apportera son soutien au CNP. En plus de cela, le Sénégal devra accueillir des ateliers de formation cette année, entièrement financés par l’Association des Pays Francophones de Triathlon (FRATRI), dont Boubacar Gaye est le trésorier général.



Deux jeunes athlètes de 16 ans, Mamadou Sy et Banel Diaw représenteront le Sénégal aux Jeux africains de la jeunesse, prévus à Alger en juillet 2018. Cette compétition est qualificative aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos-Aires en 2018.



Enfin, Séga Mbengue Diop va représenter le Sénégal à la Coupe du monde à Madrid le 28 mai. Et Karim Karrit prendra part à une course Ironman à Nice, le 23 juillet prochain.



Source Terangasports via Libération

