Le Sénégal classé 15e dans le Top 30 pays africains où les gens sont le plus heureux

Une étude menée par le Réseau des solutions pour le développement durable (SDSN), un programme mondial lancé par les Nations-unies en 2012, établit un classement des pays les plus heureux dans le monde. Ce classement est établi en fonction de six facteurs qui sont: le produit intérieur brut par habitant, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, l’aide sociale et la perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires.

Pour ce classement publié le 20 Mars dernier, la Norvège se positionne comme le pays où les habitants sont le plus heureux au monde. Suivie du Danemark, de l’Islande, de la Suisse, de la Finlande, des Pays-Bas, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et de la Suède. A la queue du classement, se trouve le Yémen, le Soudan du Sud, le Liberia, la Guinée, le Togo, le Rwanda, la Syrie, la Tanzanie, le Burundi et la Centrafrique.

Pour ce qui est de l’Afrique, L’Algérie y est le pays le plus heureux, selon l’édition 2017 de l’étude World Happiness Report du 20 Mars.



Ci-dessous le classement: 1-Algérie (53è à l’échelle mondiale).

2-Ile Maurice (64è)

3-Libye (68è)

4-Maroc (84è)

5-Somalie (93è)

6-Nigéria (95è)

7-Afrique du Sud (101è)

8-Tunisie (102è)

9-Egypte (104è)

10-Sierra Leone (106è)

11-Cameroun (107è)

12-Namibie (111è)

13-Kenya (112è)

14-Mozambique (113è)

15-Sénégal (115è)

16-Zambie (116è)

17-Gabon (118è)

18-Ethiopie (119è)

19-Mauritanie (123è)

20-Congo Brazzaville (124è)

21- RD Congo (126è)

22-Mali (127è)





