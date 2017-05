Le Sénégal condamne l’attaque terroriste de Manchester et présente ses condoléances au Royaume-Uni

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal condamne fermement l’attaque terroriste odieuse qui a eu lieu dans la soirée du 22 mai 2017 dans une salle de concert à Manchester et ayant occasionné une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances, exprime sa solidarité dans cette épreuve au Gouvernement et au peuple britannique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent », a déclaré la diplomatie sénégalaise via le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Au moins vingt-deux personnes, dont de "nombreux jeunes et enfants", ont été tuées dans un attentat-suicide à la sortie d'un concert lundi soir à Manchester, lorsqu'un homme a déclenché un engin explosif visant à causer un "maximum de victimes".



La puissante explosion, qui a également fait 59 blessées, a eu lieu dans le foyer de la Manchester Arena, une salle d'une capacité de 21.000 personnes, à la fin du concert de la pop-star américaine Ariana Grande vers 22H30 (21H30 GMT).



Mardi, l'auteur de l'attentat de Manchester a été identifié comme Salman Abedi, 22 ans, un Britannique d'origine libanaise.



Le communiqué, publié par l'EI via l'un de ses canaux de communication sur les réseaux sociaux, précise qu'un "des soldats du califat a placé une bombe dans la foule" lors du concert. Le groupe jihadiste menace également d'autres attaques.



"Nous savons qu'un terroriste isolé a fait détoner un engin explosif à l'une des sorties de la salle, choisissant délibérément l'endroit et l'heure pour causer un maximum de victimes, dont de nombreux enfants et jeunes", a souligné la Première ministre britannique Theresa May dénonçant "une attaque terroriste épouvantable".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook