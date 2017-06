«Le Sénégal deviendra le premier contributeur de la MINUSMA», (Macron)

Le Sénégal va devenir dans les prochaines semaines, le premier contributeur de troupes à la Mission multidimensionnelle des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a annoncé, lundi à Paris, le président français Emmanuel Macron, saluant son engagement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



"Le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines, le premier contributeur à la Mission de maintien de la paix des Nations-Unies au Mali. Et, à ce titre, nous connaissons l’un et l’autre le prix de cet engagement pour nos armées, pour les vies de nos soldats", a-t-il dit en rencontrant le chef de l’Etat, Macky Sall, à l’Elysée.



Le président Macron a réaffirmé le rôle majeur du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.



Dans cette perspective, il a émis le souhait de voir la France continuer d’une part, cet échange stratégique militaire et de sécurisation avec le Sénégal et d’autre part, de travailler avec la CEDEAO, au-delà des forums régionaux (…).